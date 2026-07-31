Espanhol Santi Denia é o novo técnico da República Tcheca

Denia foi prata nos Jogos de Paris em 2024. Czech Football National Team / Divulgação

O espanhol Santi Denia foi nomeado técnico da seleção tcheca para os próximos dois anos, com opção de renovação por mais um, anunciou nesta sexta-feira (31) a Associação de Futebol da República Tcheca (FACR).

O treinador, de 52 anos, sucede Miroslav Koubek, que deixou o cargo no dia 29 de junho após a eliminação da seleção do leste europeu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Com um contrato de dois anos e opção de extensão por mais um, ele se torna o primeiro estrangeiro a comandar a seleção tcheca.

Como treinador, o ex-zagueiro do Atlético de Madrid conquistou, entre outros títulos, a Eurocopa Sub-17 (2017) e Sub-19 (2019) com a Espanha e, com maior destaque, levou a seleção espanhola sub-23 à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, derrotando a seleção francesa comandada pelo técnico Thierry Henry.

Os primeiros jogos oficiais da República Tcheca após a Copa de 2026 estão marcados para o final de setembro, pela Liga das Nações, contra Inglaterra, Croácia e Espanha.