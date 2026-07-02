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Espanhol Santi Cazorla anuncia aposentadoria aos 41 anos

Cazorla encerra carreira após ajudar o Real Oviedo a retornar à elite e conquistar títulos por clubes e seleção.

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AFP

Zero Hora

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