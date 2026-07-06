Espanha vence Portugal (1-0) e vai às quartas da Copa do Mundo

A Espanha avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar Portugal por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos.

Em um jogo movimentado e equilibrado, o gol da vitória espanhola só saiu nos acréscimos (90'+1), dos pés do reserva Mikel Merino.

O confronto entre vizinhos colocou frente a frente o jovem talento de Lamine Yamal e a experiência do astro Cristiano Ronaldo, que participou de sua última Copa do Mundo.

Cristiano, que ao final da partida estava visivelmente emocionado, deu tudo de si, exatamente como havia prometido na véspera.

Ele teve uma chance clara após um passe de Bruno Fernandes e tentou aproveitar um rebote com uma meia-bicicleta.

Muito marcado na frente, CR7 recuava constantemente para buscar jogo e dar mais liberdade a seus companheiros, contando com atuações de destaque de jogadores como Bruno Fernandes e João Félix.

Félix e Fernandes tentavam articular o ataque com Vitinha e João Neves, companheiros de Paris Saint-Germain que, mais uma vez, tiveram um desempenho abaixo do esperado.

O goleiro Diogo Costa manteve Portugal na partida até o último instante, com duas defesas em chutes de Yamal e Álex Baena.

A defesa também teve um bom desempenho, levando a melhor sobre o ataque espanhol, até sofrer o único gol.

Pela Espanha, Lamine Yamal foi uma ameaça. Ele desequilibrou pelo seu setor e ajudou na defesa sempre que a posse de bola era perdida.

A 'Roja' manteve um ritmo constante em suas subidas. Baena e Dani Olmo participavam ativamente das jogadas, e Pedri conseguia se infiltrar vindo de trás, garantindo a posse da bola.

O goleiro Unai Simón também brilhou em diversos lances e não foi vazado pelo quinto jogo seguido nesta Copa do Mundo.

Na próxima fase, a seleção espanhola vai enfrentar o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bélgica, que jogam ainda nesta segunda-feira, em Seattle.

Escalações:

Portugal:

Diogo Costa - João Cancelo (Diogo Dalot 71'), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 56') - Pedro Neto (Francisco Conceição 83'), João Neves - Bruno Fernandes, Vitinha (Bernardo Silva 83'), João Félix (Rafael Leão 71') - Cristiano Ronaldo (cap).

Técnico: Roberto Martinez.

Espanha:

Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Pedri (Fabián Ruiz 85') - Dani Olmo (Mikel Merino 85'), Rodri (cap), Álex Baena (Ferran Torres 75') - Mikel Oyarzabal (Borja Iglesias 90'+7).

Técnico: Luis de la Fuente.