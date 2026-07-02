Espanha vence Áustria (3-0) e vai às oitavas da Copa do Mundo

A Espanha venceu com autoridade a Áustria por 3 a 0 nesta quinta-feira (2), em Los Angeles, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A campeã europeia construiu a vitória no SoFi Stadium com dois gols de Mikel Oyarzabal (36' e 89') e um de Pedro Porro (66').

A seleção espanhola viajará a Dallas para enfrentar daqui a quatro dias o vencedor do duelo de 16-avos de final entre Portugal e Croácia, que jogam ainda nesta quinta-feira, em Toronto, no Canadá.

Depois de não empolgar na fase de grupos, a 'Roja' convence em sua primeira vitória no mata-mata do Mundial desde que foi campeã, em 2010. Além disso, a equipe chega ao quarto jogo no torneio sem sofrer gols.

A Espanha também iguala a série de 35 jogos sem perder alcançada pela 'Geração de Ouro' entre 2007 e 2009, ficando a duas partidas do recorde da Itália (37 jogos entre 2018 e 2021).

Sólidos na defesa, os espanhóis não receberam nenhuma finalização no alvo por parte da Áustria. O goleiro Unai Simón não foi vazado pelo quarto jogo consecutivo, igualando o recorde estabelecido durante a campanha do título de 2010.

A Espanha teve sua primeira grande oportunidade logo com um minuto de jogo, um contra-ataque iniciado e concluído por Lamine Yamal, que finalizou nas mãos do goleiro Alexander Schlager.

Yamal voltou a levar perigo com uma arrancada pela linha de fundo (32') e um chute que saiu por cima do gol (34').

- De Cucurella para Oyarzabal -

Mas o placar só saiu do zero graças a Mikel Oyarzabal, que recebeu de Marc Cucurella e bateu cruzado para marcar seu terceiro gol nesta Copa do Mundo.

Cucurella foi compensado com uma assistência depois de ter um gol anulado por uma falta de Pau Cubarsí no goleiro (30').

E pouco antes do intervalo (45'+3), Álex Baena acertou uma cobrança de falta no travessão, com Yamal atento ao rebote, mas sendo parado por Schlager.

No segundo tempo, Pedro Porro ampliou a vantagem dos espanhóis ao completar de cabeça um cruzamento de Baena pela esquerda

A Áustria, que tentou a sorte com o veterano Marko Arnautovic, pouco incomodou a Espanha e parecia satisfeita com o fato de não ser goleada.

Após Yamal ser substituído (86'), Oyarzabal fechou o placar desviando de primeira mais um passe de Cucurella.

"Fizemos um jogo fantástico. Estou feliz porque, em todos os aspectos, chegamos perto da perfeição", comemorou o técnico da Espanha, Luis De La Fuente, em entrevista após a vitória.