Espanha vence Áustria (3-0) e vai às oitavas da Copa do Mundo

A Espanha venceu com autoridade a Áustria por 3 a 0 nesta quinta-feira (2), em Los Angeles, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A campeã europeia construiu a vitória no SoFi Stadium com dois gols de Mikel Oyarzabal (36' e 89') e um de Pedro Porro (66').

A seleção espanhola viajará a Arlginton, próximo de Dallas, para enfrentar daqui a quatro dias o vencedor do duelo de 16-avos de final entre Portugal e Croácia, que jogam ainda nesta quinta-feira, em Toronto, no Canadá.

Depois de não empolgar na fase de grupos, a 'Roja' convence em sua primeira vitória no mata-mata do Mundial desde que foi campeã, em 2010. Além disso, a equipe chega ao quarto jogo no torneio sem sofrer gols.

A Espanha também iguala a série de 35 jogos sem perder alcançada pela "Geração de Ouro" entre 2007 e 2009, ficando a duas partidas do recorde da Itália (37 jogos entre 2018 e 2021).

Sólidos na defesa, os espanhóis não receberam nenhuma finalização no alvo da Áustria. O goleiro Unai Simón não foi vazado pelo quarto jogo consecutivo, igualando o recorde estabelecido durante a campanha do título de 2010.

Escalações:

Espanha: Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Marc Pubill 90'+3), Marc Cucurella - Lamine Yamal (Pablo Gavi 85'), Rodri (cap) - Dani Olmo (Mikel Merino 71'), Pedri (Fabián Ruiz 90+3), Álex Baena (Ferran Torres 71) - Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Áustria: Alexander Schlager - Stefan Posch (Alexander Prass 85'), Kevin Danso, David Alaba (cap), Konrad Laimer - Romano Schmid (Sasa Kalajdzic 60'), Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka 46') - Paul Wanner, Xaver Schlager (Florian Grillitsch 46'), Marcel Sabitzer - Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic 60'). Técnico: Ralf Rangnick.