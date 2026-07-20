Espanha retoma liderança do ranking da Fifa; Brasil sobe para 5º

A Espanha, recém-coroada bicampeã mundial (2010, 2026), recuperou a liderança do ranking da Fifa, destronando a Argentina, a quem derrotou na final (1-0), com a França completando o pódio, anunciou nesta segunda-feira (20) a entidade máxima do futebol mundial.

'La Roja' retorna assim à primeira posição, que havia deixado em abril.

A Copa do Mundo recém-encerrada provocou várias mudanças no top 10: o México (10º, subindo 4 posições) entrou no grupo no lugar da Alemanha (12ª) que caiu duas após ter sido eliminada na fase de 16-avos pelo Paraguai.

Brasil (5º), Marrocos (6º) e Bélgica (8ª) ganharam uma posição cada, enquanto Portugal (7º) caiu duas e os Países Baixos (9º) perderam uma.

O torneio na América do Norte serviu de impulso para duas seleções em particular: Suíça (14ª, subindo cinco posições) e Noruega (19ª, subindo 12). Ambas chegaram às quartas de final antes de serem eliminadas pela Argentina e pela Inglaterra (4ª colocada do ranking), respectivamente.

A seleção de Erling Haaland alcançou sua melhor posição no ranking da Fifa desde 2011.

Cabo Verde, a grande surpresa do torneio, tendo chegado à fase de 16-avos em sua estreia, saltou três posições e assumiu o 64º lugar.

A maior queda foi registrada pela Tunísia (57ª, caindo 12), que fez uma campanha desastrosa na Copa do Mundo, marcada pela saída do técnico Sabri Lamouchi após o jogo de estreia. Ele foi substituído por Hervé Renard.

Panamá (44º), Uzbequistão (60º) e Jordânia (73ª) também despencaram no ranking, perdendo 10 posições cada, após desempenhos abaixo do esperado na Copa do Mundo de 2026.