Espanha bate França (2-0) e está na final da Copa do Mundo

A Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Arlington, próximo a Dallas.

Com uma atuação defensiva extraordinária que anulou o ataque francês, os espanhóis chegaram à vitória graças aos gols de Mikel Oyarzabal (22' de pênalti) e Pedro Porro (58').

Oyarzabal marcou seu quinto gol no torneio e se igualou a Emilio Butragueño (México-1986) e David Villa (África do Sul-2010) como os espanhóis com mais gols em uma edição de Mundial.

Também foi a terceira vitória consecutiva da Espanha sobre a França, após as semifinais da Eurocopa de 2024 (2 a 1) e da Liga das Nações da Uefa do ano passado (5 a 4).

No próximo domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, a 'Roja' vai disputar a segunda final de Copa do Mundo de sua história. A primeira aconteceu em 2010, na África do Sul, com a equipe vencendo a Holanda por 1 a 0 na prorrogação.

De fato, a campanha espanhola neste Mundial guarda semelhanças com a de 16 anos atrás: um tropeço na estreia (derrota por 1 a 0 para a Suíça em 2010 e empate sem gols contra Cabo Verde em 2026), seguido por uma evolução constante ao longo do torneio, com seu jogo baseado na posse de bola e uma defesa sólida (sofrendo apenas um gol em toda a competição, nas quartas de final, contra a Bélgica).

A Espanha agora espera o vencedor da segunda semifinal, entre Argentina e Inglaterra, que jogam nesta quarta-feira (15), em Atlanta, para conhecer seu adversário na disputa pelo título.

- Erro fatal -

Nesta altura da competição, qualquer erro custa caro e o lateral-esquerdo francês Lucas Digne aprendeu a lição da maneira mais difícil.

Após minutos iniciais de cautela de ambas as equipes, Digne tentou dominar um cruzamento de Marc Cucurella na área, mas não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e, ao invés de acertar a bola, acabou chutando o atacante espanhol.

Pênalti para a Espanha, e o especialista Mikel Oyarzabal converteu para abrir o placar.

Pela primeira vez no torneio, a França se viu em desvantagem e obrigada a reagir em busca do empate. Além disso, pouco depois, perdeu seu melhor zagueiro, William Saliba, devido a uma lesão muscular.

Os 'Bleus' sentiram o baque duplo e estiveram muito perto de sofrer um segundo gol antes do intervalo: na melhor jogada ofensiva da Espanha, Lamine Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área e Dayot Upamecano conseguiu tocar na bola com a ponta da chuteira para impedir a finalização de Fabián Ruiz.

No primeiro tempo, a 'Roja' fez um ótimo trabalho ao conter os quatro jogadores de ataque da França, que haviam brilhado ao longo do torneio até aquele momento: Barcola foi, por vezes, o mais ativo, Mbappé fez algumas arrancadas e tanto Olise quanto Dembélé pouco tocaram na bola. Mas ainda restavam pelo menos mais 45 minutos de jogo.

- Porro goleador; Mbappé apagado -

O segundo tempo começou com a mesma dinâmica, apesar das primeiras alterações de Deschamps (Koné e Doué nos lugares de Rabiot e Barcola), e em mais uma tabela na entrada da área, Dani Olmo deixou Pedro Porro livre para tocar na saída do goleiro Mike Maignan e ampliar para a Espanha.

A França foi obrigada a correr riscos, e Mbappé tentou assumir a responsabilidade. O capitão dos 'Bleus' acertou a primeira finalização da equipe no alvo (58') mas Unai Simón mandou para escanteio. Três minutos depois, ele arriscou mais uma vez de média distância, mas a bola desviou em um defensor e saiu.

Mas quando Mbappé tentou acordar a seleção francesa, já era tarde demais.

Enquanto a 'Roja' trocava passes nos minutos finais, os torcedores espanhóis já comemoravam a vaga na final gritando "Olé, olé!".