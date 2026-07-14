Espanha bate França (2-0) e está na final da Copa do Mundo

A Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Arlington, próximo a Dallas.
Com uma atuação defensiva extraordinária que anulou o ataque francês, os espanhóis chegaram à vitória graças aos gols de Mikel Oyarzabal (22' de pênalti) e Pedro Porro (58').
Oyarzabal marcou seu quinto gol no torneio e se igualou a Emilio Butragueño (México-1986) e David Villa (África do Sul-2010) como os espanhóis com mais gols em uma edição de Mundial.
Também foi a terceira vitória consecutiva da Espanha sobre a França, após as semifinais da Eurocopa de 2024 (2 a 1) e da Liga das Nações da Uefa do ano passado (5 a 4).
No próximo domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, a 'Roja' vai disputar a segunda final de Copa do Mundo de sua história. A primeira aconteceu em 2010, na África do Sul, com a equipe vencendo a Holanda por 1 a 0 na prorrogação.
De fato, a campanha espanhola neste Mundial guarda semelhanças com a de 16 anos atrás: um tropeço na estreia (derrota por 1 a 0 para a Suíça em 2010 e empate sem gols contra Cabo Verde em 2026), seguido por uma evolução constante ao longo do torneio, com seu jogo baseado na posse de bola e uma defesa sólida (sofrendo apenas um gol em toda a competição, nas quartas de final, contra a Bélgica).
A Espanha agora espera o vencedor da segunda semifinal, entre Argentina e Inglaterra, que jogam nesta quarta-feira (15), em Atlanta, para conhecer seu adversário na disputa pelo título.
Escalações:
França: Mike Maignan - Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba (Maxence Lacroix, 30'), Lucas Digne (Theo Hernandez, 72') - Adrien Rabiot (Kouadio Koné, 46'), Aurélien Tchouaméni - Michael Olise (Ryan Cherki, 72'), Ousmane Dembéle, Bradley Barcola (Désiré Doué, 57') - Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Espanha: Unai Simón - Pedro Porro (Marcos Llorente, 84'), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri - Dani Olmo (Mikel Merino, 78'), Fabián Ruiz (Pedri, 78'), Álex Baena (Nico Williams, 84') - Mikel Oyarzabal (Ferrán Torres, 74'). Técnico: Luis de la Fuente.
* AFP