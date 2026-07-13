Espanha aponta caminho para enfrentar a França: evitar perdas de bola

Um dos maiores desafios que a Espanha terá contra a França na semifinal da Copa do Mundo é parar os quatro atacantes dos 'Bleus'. No entanto, a 'Roja' tentará minimizar os riscos reduzindo ao máximo as perdas de bola, especialmente no setor defensivo.

"Temos que fazer um jogo praticamente perfeito. Ter a bola porque, sem ela, eles podem ter muitas dificuldades e, acima de tudo, quando perdermos a posse, o que certamente vai acontecer, devemos ficar muito atentos ao quarteto ofensivo deles e não deixar que contra-ataquem", disse o meio-campista Álex Baena em entrevista nesta segunda-feira (13), véspera da partida.

"Nossa identidade é ter a posse de bola, fizemos isso em todos os jogos. Obviamente, haverá momentos em que não estaremos com a bola e teremos que estar concentrados e unidos", acrescentou o lateral Pedro Porro, outro jogador que falou após o treino da equipe em Dallas, onde choveu pela manhã e as temperaturas caíram em relação aos últimos dias.

Ambos, diante de um dos jogos mais importantes de suas carreiras, destacaram a importância do técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente.

"Ele é como um pai para nós. Alguns de nós o conhecemos há muitos anos, tendo trabalhado com ele nas categorias de base, e ele sempre nos transmite paz e tranquilidade", explicou Baena.

"Ele é uma pessoa muito importante dentro do grupo, especialmente porque nos faz sentir como uma família. Ele sempre transmite confiança e faz você se sentir importante, jogando ou não", acrescentou Porro.

Em uma Copa do Mundo de grandes proporções sediada por três países (Estados Unidos, México e Canadá), a Espanha teve que viajar muito mais e lidar com várias mudanças de fuso horário, enquanto a França permaneceu no noroeste dos Estados Unidos desde o primeiro dia, sendo sua primeira viagem de longa distância o deslocamento até Dallas, na região centro-sul do país.

Baena admitiu que os jogadores sentem isso "nas pernas e nos corpos", mas tanto ele quanto Porro concordam que "não há desculpas".