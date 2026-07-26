Enxame de abelhas invade estádio na Bahia e provoca interrupção em jogo de futebol sub-20

Um fato inusitado interrompeu uma partida de futebol neste sábado, em Feira de Santana, na Bahia. O confronto, válido pela partida de ida da final do Campeonato Baiano sub-20, entre Bahia e Fluminense de Feira, realizado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, precisou ser paralisado por causa de um enxame de abelhas.

O incidente aconteceu no início do jogo, com quase dez minutos de disputa no primeiro tempo. Os jogadores das duas equipes se atiraram ao chão quando as abelhas invadiram o gramado. A equipe de arbitragem e outros profissionais que estavam em campo também ficaram deitados para se proteger das picadas.

Com a partida paralisada momentaneamente, os atletas chegaram a se dirigir para os vestiários até que a situação ficasse sob controle. Ninguém ficou ferido e, após nove minutos de interrupção, o duelo foi reiniciado.

A TVE, emissora que fazia a transmissão do duelo decisivo, registrou imagens das abelhas se amontoando em cima de uma das câmeras que estavam no gramado.