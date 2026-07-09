Enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo será 'especial', admite Haaland

O atacante norueguês Erling Haaland, nascido na Inglaterra e jogador do Manchester City, reconheceu nesta quinta-feira (9) que será "especial" enfrentar a seleção inglesa nas quartas de final da Copa do Mundo.

"É muito especial porque eu jogo na Inglaterra, nasci na Inglaterra e vou jogar contra companheiros de time, então vou me sentir um pouco desconfortável", admitiu Haaland.

O gigante norueguês já marcou sete gols nesta Copa, dois deles na vitória dos 'Vikings' sobre o Brasil por 2 a 1 pelas oitavas de final, e está atrás apenas dos oito de Lionel Messi, artilheiro do torneio.

"Jogar contra o Brasil e vencer foi uma loucura para nós, noruegueses, e agora enfrentar a Inglaterra nas quartas de final é incrível. Se você observar o clima na Noruega, não é a Noruega de sempre", disse Haaland a um grupo de jornalistas antes de um treino da seleção norueguesa no centro de treinamento do Inter Miami.

"O simples fato de poder jogar a Copa do Mundo... É maravilhoso estar aqui, poder jogar em um grande palco com meus amigos", ressaltou o atacante.

Noruega e Inglaterra se enfrentam por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo no próximo sábado, em Miami, a partir das 18h (horário de Brasília).