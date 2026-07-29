Endrick se reapresenta ao Real Madrid, mas não sabe se será aproveitado por Mourinho

Depois de uma passagem de destaque pelo Lyon no primeiro semestre deste ano, o atacante Endrick está de volta ao Real Madrid. Ele se reapresentou nesta quarta-feira no Centro de Treinamento de Valdebebas e iniciou os trabalhos para a temporada europeia que se inicia. A expectativa agora é saber se ele vai ter espaço no time principal com o técnico José Mourinho ou se poderá ser emprestado novamente.

Endrick foi submetido a exames médicos antes de ficar à disposição do treinador português. Com oito gols e nove assistências em 21 jogos, o atacante revelado pelo Palmeiras inclusive integrou a seleção brasileira que participou da Copa do Mundo deste ano.

Em meio ao bom momento na carreira, o jogador brasileiro agora aguarda por uma definição. Em reformulação após duas temporadas sem títulos, o Real Madrid trabalhou na vinhda de vários jogadores de nome. Assim, a comissão técnica de José Mourinho trabalha com a possibilidade de liberar jogadores que perderam espaço, enquanto alguns jovens - como Endrick - podem ser emprestados para ganhar minutos e experiência.

Quem também se apresentou nesta quarta-feira junto com o jovem atacante foi o zagueiro Antonio Rüdiger. Ele sofreu com problemas no joelho no início do ano, mas defendeu a Alemanha na Copa do Mundo. Um dos nomes com mais rodagem no elenco, ele é considerado peça fundamental pela nova comissão técnica.

O elenco do Real Madrid vem se reapresentando aos poucos. Endrick e Rüdiger se juntaram a Arda Güler, Federico Valverde e Denzel Dumfries, que retornaram antes. Vini Jr, Coutois, Brahim Diaz e Bernardo Silva são os próximos a voltar.