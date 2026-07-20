Encontro com autoridades, desfile com taça da Copa e shows: a festa da Espanha na volta a Madri

A comemoração da Espanha pela conquista da Copa do Mundo 2026 parou Madri. A delegação desembarcou na capital espanhola na manhã desta segunda-feira, 20, um dia após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação na decisão disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. Durante a festa, jogadores e comissão técnica tiveram encontros com autoridades do país e percorreram as ruas da cidade em desfile.

Logo depois de deixarem o Aeroporto de Barajas, os campeões do mundo foram recebidos pelo Rei Felipe VI, pela Rainha Letizia e pelas Princesas Leonor e Sofia na Casa Real. Juntos, todos fizeram o grito de "campeões, campeões".

"Parabéns a todos. Vocês enfrentaram algumas críticas , mas o que é tudo isso comparado a trazer esta taça para casa? É preciso unir cabeça e coração, ter paciência e permanecer fiel ao seu estilo. Graças a vocês, a Espanha é novamente campeã mundial", disse o Rei Felipe VI à seleção.

Em seguida, a seleção espanhola foi ao encontro do primeiro-ministro Pedro Sánchez no Palácio de Moncloa, sede do governo espanhol.

De lá, a delegação deu início ao desfile pelas ruas de Madri em ônibus aberto com a taça da Copa. Depois, o veículo passou por vias importantes da cidade, como as ruas Princesa, Goya e Serrano, além de pontos turísticos, como a Praça da Independência e da Puerta de Alcalá. O desfile terminou na Calle de Montalbán, ao lado da Praça de Cibeles, onde um palco foi montado para concluir as celebrações do bicampeonato com shows musicais de Aitana, Viva Suecia, Saiko, e animação e apresentações.

Ao final do desfile, os 26 jogadores do elenco foram chamados um a um para subirem ao palco da Praça Cibeles. Lamine Yamal, Pau Cubarsí e o capitão Rodri foram os mais celebrados pela torcida. Já Nico Williams entrou ao som de funk brasileiro, enquanto Marc Cucurella cantou sua canção que viralizou na conquista do título da Euro 2024. Luis de la Fuente, técnico que levou a Espanha ao topo do mundo novamente, foi jogado para cima pelos jogadores.