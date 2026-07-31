Emerse Faé deixa cargo de técnico da Costa do Marfim

Faé fez 36 jogos, com 24 vitórias, cinco empates e sete derrotas FIFA / Divulgação

O técnico Emerse Faé não continuará no comando da seleção da Costa do Marfim, após a não renovação de seu contrato, anunciou a Federação Marfinense de Futebol (FIF) nesta sexta-feira (31).

O contrato do treinador de 42 anos expirou nesta sexta, informou a federação, agradecendo pela contribuição para "o desenvolvimento da seleção, assim como pelos resultados alcançados sob sua liderança".

Faé assumiu o comando dos 'Elefantes' em janeiro de 2024, após a demissão do francês Jean-Louis Gasset durante a Copa Africana de Nações (CAN). A saída de Gasset ocorreu um dia após a derrota da Costa do Marfim por 4 a 0 para a Guiné Equatorial, na fase de grupos.

Inicialmente, Faé atuou como técnico interino, mas foi efetivado no cargo em 20 de fevereiro de 2024, depois de levar a seleção ao título continental naquele torneio.

Mais tarde, o técnico classificou a equipe para a Copa do Mundo de 2026, na qual superou a fase de grupos pela primeira vez, embora tenha sido eliminada nos 16-avos pela Noruega de Erling Haaland (2-1).

Em dois anos e meio, ele comandou a equipe em 36 jogos, com 24 vitórias, cinco empates e sete derrotas.

A FIF informou nesta sexta-feira que o nome de seu sucessor será anunciado em uma data futura.