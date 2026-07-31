Em rota de colisão com Infantino, Platini felicita atual presidente da Uefa por boicote à Fifa

Ídolo da seleção francesa, Michel Platini já teve o agora presidente da Fifa, Gianni Infantino, como seu secretário-geral e braço forte na direção da Uefa. Os caminhos de ambos tomaram destinos distintos, hoje eles se tornaram inimigos, com direito a processo na Justiça, e o ex-presidente da Uefa aproveitou para ligar a Aleksander Ceferin, atual mandatário da entidade europeia, para felicitá-lo pelo boicote ao polêmico projeto da Fifa que é avaliado como uma "venda da Copa do Mundo."

De acordo com o jornal francês L'Équipe, o "sumido" Platini, de 71 anos, telefonou para o esloveno Ceferin para parabenizá-lo pela coragem de desafiar os planos de Infantino dizendo que as instituições da Uefa não participarão de competições organizadas pela Fifa.

Sob a batuta de Infantino, o projeto da Fifa consiste em vender participações minoritárias por meio do novo programa de negócios, avaliado US$ 20 bilhões (em cerca de R$ 102,5 bilhões). A criação do grupo FIFA Forward Enterprise (FFE) consolidaria os eventos e operações. A entidade destaca que a governança do futebol permaneceria sobre o controle da entidade gerida pelo presidente da Fifa.

A 'guerra' entre Uefa e Fifa pelo poder vem faz algum tempo. Por muitos anos, Joseph Blatter foi o homem forte no comando da principal entidade do futebol mundial, com o francês Michel Platini, então na direção da entidade europeia, sendo o principal candidato para substituí-lo.

Blatter caiu após escândalos de corrupção e Platini, quando se preparava para ser o candidato favorito, acabou impugnado pela Comissão de Ética da Fifa de participar por ter recebido altos pagamentos suspeitos do suíço em 2011 (cerca de R$ 13 milhões à época). Acabou banido do futebol.

Infantino, que era seu braço direito na Uefa e suposto apoiador, entrou na eleição e, desde então, comanda a Fifa. Sentindo-se traído naquela eleição, Platini sempre foi crítico ao ex-secretário.

O francês acusa Infantino de ter liderado um complô para tirá-lo da disputa eleitoral e, por consequência, ter assumido o cobiçado cargo. O mais recente capítulo dessa desavença ocorreu no começo de junho, antes da Copa do Mundo da América do Norte.

Platini entrou com um ações civis e criminais na Justiça da França acusando o rival de "manipulação e abuso de poder" ainda pelo caso de corrupção de 2015 - o francês, assim como Blatter - acabou absolvido em tribunal federal criminal de apelações na Suíça e agora busca "vingança." Ele denunciou Infantino, o ex-diretor jurídico da Fifa, Marco Villiger, e o ex-presidente do comitê de auditoria, Domenico Scala, de perseguição judicial maliciosa e tráfico de influência.