Em Porto Alegre, Kipchoge conhece projeto social na Bom Jesus: "Essa é a terra do Pelé e quero inspirar as pessoas como ele"

Em 2019, quando tornou-se o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de duas horas, Eliud Kipchoge fez cinco quilômetros em 14min10s. Nesta quarta-feira (8), na Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, precisou de mais de 20 minutos para autografar dezenas de camisetas e bonés das crianças que as aguardavam no Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus.
A visita na região faz parte do "Eliud's Running World", quando correrá em todos os continentes do mundo. Kipchoge conheceu o projeto social "Corra Para O Bem", voltado para a corrida e crianças carentes.
— A gente acolhe 150 crianças de dois bairros de Porto Alegre. Tentamos mostrar para eles que podem alcançar voos mais altos com a corrida e sinalizar os valores por trás do esporte, como a disciplina e a amizade. Somos um projeto abençoado e receber o Kipchoge aqui é surreal. A presença dele certamente vai impactar todas nossas crianças — contou Felipe Eifert, idealizador do projeto.
Em pouco menos de uma hora, Kipchoge conversou com as crianças, deu largada a uma corrida dos pequenos e participou da entrega de materiais esportivos ao projeto social. Mais cedo, o queniano havia corrido na Orla do Guaíba, acompanhado por corredores gaúchos.
— Estou muito feliz em estar aqui. É minha segunda vez aqui. Estou de volta com um novo propósito. Sinto como se fosse minha casa. Essa é a terra do Pelé e quero inspirar as pessoas como ele. Esporte melhora o desempenho de vocês nas aulas. Desejo tudo de melhor para vocês. O espaço enobrece a alma — disse o queniano.
Santiago Pacheco, de quatro anos, foi uma das crianças que estiveram na visita de Kipchoge na zona leste de Porto Alegre.
— Muito feliz pelo autógrafo que eu consegui. A gente ensaiou de manhã. Eu puxei a camiseta e pedi assinar — disse a criança, acompanhada do pai, Marcelo:
— Eu sabia que íamos encontrar ele e falei para o Santi. Era para cutucar ele e falar "sign" (assinar em tradução livre). Ainda bem que deu certo e saímos daqui com essa lembrança da passagem do Kipchoge aqui — contou.
O projeto que traz o queniano a Porto Alegre arrecadará fundos para a Fundação Eliud Kipchoge, que apoia projetos educacionais e ambientais em todo o mundo.
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