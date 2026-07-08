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Em Porto Alegre, Kipchoge conhece projeto social na Bom Jesus: "Essa é a terra do Pelé e quero inspirar as pessoas como ele"

Queniano volta ao Brasil após 10 anos da conquista do ouro olímpico no Rio de Janeiro

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João Praetzel

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