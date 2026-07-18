Em jogo nervoso, Fluminense busca o empate no fim diante do Red Bull Bragantino

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Ignáci (E) comemora gol de empate. Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves / Divulgação/Fluminense FC

Depois de 40 dias de pausa, em duelo nervoso, com direito a três expulsões, o Fluminense saiu atrás, mas buscou o empate com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, nos acréscimos em duelo direto na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (17), no Maracanã.

O confronto foi nervoso do início ao fim. Antes de Eduardo Sasha abrir o placar, os jogadores já trocavam empurrões em campo. A tensão aumentou quando Agustín Sant'Anna foi expulso por uma cotovelada. Na reta final, quando o time carioca pressionava, houve mais confusão, desta vez envolvendo John Kennedy e Fabinho, que levaram vermelho. Quando a derrota parecia certa, Ignácio se aventurou no ataque e decretou o empate no Rio de Janeiro.

Com o resultado, ambos seguem na briga na parte alta da tabela, com o Fluminense na terceira colocação, com 32 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino aparece logo abaixo, em quarto, com 30 pontos. A partida também marcou a estreia de Hulk com a camisa carioca, em jogos oficiais.

O Fluminense agora tem a semana cheia novamente, voltando a campo somente no domingo (26), diante do Grêmio, às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Enquanto o Red Bull Bragantino tem o duelo de ida dos playoffs da Sul-Americana na quarta-feira, contra o Sporting Cristal-PER, no Peru.

O jogo

O duelo começou movimentado, com o Red Bull Bragantino se impondo nos primeiro minutos e levando perigo logo cedo, em chute colocado de Fernando. O Fluminense tinha uma leve superioridade na posse de bola, mas era defensiva, ficando preso na marcação paulista, principalmente no meio de campo. Quando conseguiu se desvencilhar, deixou espaço e foi presa fácil para o contra-ataque.

Fernando avançou em velocidade e passou para Herrera. O atacante levou até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Eduardo Sasha, completar para as redes e abrir o placar, aos 26 minutos. O time carioca sentiu o golpe e deixou os Ânimos acirrados em campo, com muita discussão entre os jogadores. Assim que se acalmou, conseguiu levar perigo, mas a cabeçada de Serna parou na trave.

O Fluminense voltou do intervalo mais disposto. Fazendo pressão, passou a empilhar chance, porém a pontaria não estava em dia, como no chute de Freytes, que acertou a rede pelo lado de fora. Apagado no primeiro tempo, Hulk passou a ser mais acionado, mas também estava com o pé descalibrado. O Red Bull Bragantino se defendia bem, até que aos 17, Sant'Anna acertou uma cotovelada em Lucho Acosta e foi expulso.

Com um a mais, o Fluminense se lançou ao ataque, povoou o setor ofensivo, porém seguiu com dificuldades para furar a linha de defesa. O time paulista se manteve bem na sua proposta, protegendo bem a entrada da área. Até que nos acréscimos, o tempo fechou novamente entre os times, culminando com expulsões de John Kennedy e Fabinho.

Os últimos minutos foram de pressão do Fluminense, chegando quase ao empate em bicicleta de Lucho Acosta. Até que aos 57, Canobbio cruzou e Ignácio se aventurando como centroavante, cabeceou para deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Milán (Freytes) e Renê; Hércules (Cano), Martinelli e Lucho Acosta; Savarino (John Kennedy), Hulk e Serna (Canobbio). Técnico: Luís Zubeldía.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpí; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Cauê; Eric Ramires (Matheus Fernandes), Rodriguinho (Fabinho) e Lucas Barbosa; Herrera (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Andrés Hurtado) e Fernando (Pedro Henrique). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Eduardo Sasha, aos 26 minutos do primeiro tempo. Ignacio, aos 57 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Freytes, Henry Mosquera, Eduardo Sasha, Tiago Volpi e Alix Vinícius.

CARTÃO VERMELHO - John Kennedy, Sant'Anna e Fabinho.

RENDA - R$ 954.807,50.

PÚBLICO - 22.389 torcedores.