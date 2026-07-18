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No Maracanã

Em jogo nervoso, Fluminense busca o empate no fim diante do Red Bull Bragantino

Jogo teve três expulsões e Fluminense empatou nos acréscimos, mantendo-se em terceiro com 32 pontos no Brasileiro.

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Estadão Conteúdo

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