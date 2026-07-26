Em jogo de sete gols, Ceará vence o São Bernardo de virada pela Série B

Em um jogo eletrizante, com sete gols e decidido aos 44 minutos do segundo tempo, o Ceará encerrou a sequência negativa ao vencer o São Bernardo de virada por 4 a 3, neste domingo, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O gol da vitória foi marcado por Enzo, que havia acabado de entrar em campo, aos 44 minutos do segundo tempo

A partida terminou com uma confusão generalizada no banco de reservas, envolvendo jogadores de São Bernardo e Ceará.

A vitória dá um respiro ao time nordestino, que atravessa uma crise dentro e fora de campo. Com o resultado, a equipe cearense chegou aos 22 pontos e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Foi apenas a quinta vitória do Ceará na Série B e a primeira desde 10 de junho, quando derrotou o Avaí por 2 a 1, pela 12ª rodada.

Já o São Bernardo segue em queda. Estacionado nos 27 pontos, o time do ABC completou oito partidas consecutivas sem vencer. A equipe, que vinha de derrota por 2 a 1 para o Athletic na rodada passada, deixou a liderança da competição durante a sequência negativa. A última vitória foi sobre o CRB, em Maceió, pela 12ª rodada.

O São Bernardo tomou a iniciativa desde os primeiros minutos e abriu o placar aos 22. Após cobrança de escanteio de Mário Sérgio, Hélder subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o fundo das redes, colocando o Tigre em vantagem no Estádio 1º de Maio.

O Ceará tentou reagir, mas quem chegou mais perto do gol foi o São Bernardo. Aos 33 minutos, o São Bernardo voltou a assustar. Felipe Garcia acionou Lucas Rian pela direita e recebeu a bola de volta na sequência. O atacante finalizou de primeira, mas parou na trave.

O Ceará precisou de apenas um minuto no segundo tempo para empatar. Bryan Borges recebeu pela direita e cruzou para a área. Giulio desviou de cabeça, a bola sobrou para Nico Ferreira, que finalizou de primeira para deixar tudo igual.

O São Bernardo, porém, esfriou a reação cearense e voltou a ficar à frente do placar aos 13 minutos. Pedrinho fez boa jogada individual, finalizou, e, no rebote, Hugo Sanches mostrou oportunismo para mandar para as redes. Richard ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

A resposta do Ceará veio rapidamente. Três minutos depois, Vina arrancou pelo meio, acionou Nico Ferreira pela direita e recebeu a devolução de primeira. O meia finalizou sem dominar e voltou a empatar a partida.

A virada alvinegra saiu aos 27 minutos. Nico Ferreira inverteu a jogada para Giulio, que tentou uma lambreta. A bola sobrou na entrada da área para João Gabriel, que bateu de primeira para colocar o Ceará em vantagem.

O São Bernardo voltou a buscar o empate aos 34 minutos. Pedrinho dominou de costas para a marcação, girou e acertou um chute no ângulo esquerdo, sem chances para Richard.

Quando o empate parecia definido, o Ceará encontrou forças para buscar a vitória. Aos 44 minutos, Enzo, que havia acabado de entrar, recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado, sem chances para Alex Alves.

Pela 21ª rodada, o São Bernardo volta a campo na próxima sexta-feira (7), quando enfrenta o Operário no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), às 19h30. No mesmo dia, o Ceará recebe a Ponte Preta na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 3 X 4 CEARÁ

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira (Pedrinho), Hélder, Jemerson e Mário Sérgio; Foguinho (Hyoran), Dudu Miraíma, Lucas Lima (Marcão Silva) e Daniel Davi (Echaporã);; Lucas Rian (Hugo Sanches) e Felipe Garcia.

CEARÁ -. Richard; Éder, Júlio César e Thalison (Giulio); Brayan Borges, João Gabriel, Pavani (Richardson), Vina (Melk) e Sávio; Nico Ferreira (Enzo) e Renzo López (Lucca). Técnico: Daniel Paulista

GOLS - Hélder, aos 22 minutos do primeiro tempo. Nico Ferreira, a 1 minuto; Hugo Sanches, aos 13; Vina, aos 16; João Gabriel, aos 27; Pedrinho, aos 34; e Enzo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Garcia (São Bernardo); Júlio César e Éder (Ceará).

CARTÕES VERMELHOS - Lucas Rian (São Bernardo).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 15.890,00.

PÚBLICO - 739 pagantes (746 presentes).