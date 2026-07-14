'Eles foram melhores do que nós', admite Cherki após derrota da França para a Espanha

A Espanha, que derrotou a França por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026, em Arlington, nesta terça-feira (14), foi "melhor" do que os 'Bleus' "em todos os aspectos do jogo", admitiu o meia-atacante francês Rayan Cherki após a partida.

"Eles foram melhores do que nós em todos os aspectos do jogo. Quiseram mais a vitória do que nós. É uma pena, porque estou convencido de que continuamos sendo a melhor equipe, mas, nesta tarde, eles foram melhores do que nós", lamentou Cherki em entrevista à BeIn Sports.

"Mesmo em um dia menos bom, o que pode acontecer com qualquer um, precisamos ser um pouco melhores em todas as áreas: tática, técnica, física e na vontade. É muito difícil, porque tínhamos tudo o que era preciso para ir até o fim", acrescentou ele em entrevista à M6.

"Eles jogaram da maneira que gostam de jogar futebol, enquanto nós não jogamos da maneira que gostamos", lamentou o meia do Manchester City, que havia entrado em campo aos 27 minutos do segundo tempo para substituir Michael Olise, momento em que a Espanha já vencia por 2 a 0, graças aos gols de Mikel Oyarzabal (de pênalti, aos 22 minutos) e Pedro Porro (58').

"Quando entrei, não senti que a seleção espanhola fosse superior. No entanto, enquanto eu estava no banco, era verdade que eles estavam trocando passes com qualidade e jogando com empolgação", reconheceu Cherki.

Embora seus comentários tenham sido bastante diretos, ele não quis culpar Lucas Digne, que cometeu a falta em Lamine Yamal dentro da área, resultando no pênalti para a Espanha.

"Vocês acham que ele estava chorando no intervalo ou que pegamos no pé dele? Não, isso faz parte do jogo. É o futebol. Temos que apoiá-lo. Estávamos todos unidos no intervalo. Sabíamos que o segundo gol seria crucial, porque, em uma partida como essa, o placar de 1 a 1 é muito difícil de defender. Com 2 a 0, a história é outra. A decepção hoje é imensa".

Eliminados às portas da final, os 'Bleus' enfrentarão a Argentina ou a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, no sábado, em Miami.

"Primeiro, precisamos assimilar o que acabou de acontecer", admitiu Cherki. "É extremamente difícil, ver o apoio dos franceses e como a nossa seleção uniu tanta gente em torno da bandeira... é de partir o coração".