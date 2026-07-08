Egito pede exclusão de árbitro que apitou partida contra a Argentina

A Federação Egípcia de Futebol pediu à Fifa a exclusão do árbitro francês François Letexier do restante da Copa do Mundo de 2026, denunciando "erros de arbitragem flagrantes" durante as oitavas de final, nas quais o Egito foi eliminado pela Argentina por 3 a 2 na terça-feira.

O presidente da Federação, Hany About Rida, pediu à Fifa que abra uma investigação sobre Letexier "após os erros de arbitragem flagrantes cometidos pela equipe de arbitragem e a aplicação de dois pesos e duas medidas, o que levou à derrota da seleção egípcia", indicou a instituição em um comunicado.

O dirigente pediu que o árbitro principal, seus assistentes e os árbitros do VAR não apitem mais partidas na Copa do Mundo "depois de uma investigação sobre esses erros e da confirmação de um ato de discriminação contra o Egito".

Ele lamenta em especial "a recusa obstinada" do árbitro principal em "revisar certos lances", que, na opinião de Rida, deveriam ter se traduzido em "um gol válido e um pênalti" para a seleção egípcia.

Na partida, Letexier anulou um gol de Mostafa Ziko no início do segundo tempo, após a intervenção do VAR devido a uma falta no início da jogada.

O Egito também considera que deveria ter sido beneficiado com um pênalti nos acréscimos por um puxão na camisa de Hamdy Fathy e por um contato entre Julián Álvarez e Mohamed Salah na área argentina, instantes antes do terceiro gol da 'Albiceleste'.

Ao fim da partida, o técnico do Egito, Hossam Hassan, lamentou uma arbitragem "nem justa nem equitativa". "Parece que a seleção argentina exerceu pressão sobre o árbitro. Este foi o resultado", protestou o treinador.