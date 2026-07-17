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Ederson Silva renova com a Atalanta após frustrada negociação com o United

Negociação foi encerrada após exames médicos detectarem problema no joelho do jogador brasileiro.

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Estadão Conteúdo

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