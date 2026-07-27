Dorival vê 'momento difícil' no São Paulo, mas vê time em evolução: 'Resultados vão acontecer'

Após o São Paulo arrancar empate com o Flamengo por 1 a 1 neste domingo, 26, no Maracanã pela 20ª rodada do Brasileirão, o técnico Dorival Júnior destacou que a equipe vem apresentando uma evolução. Para ele, o compromisso dos jogadores tem sido retribuir o apoio da torcida mesmo diante de um cenário adverso, em meio a uma crise financeira e institucional.

"Às vezes, o resultado acaba tirando as possibilidades de um crescimento, eu falo no sentido de confiança. E foi isso que aconteceu na partida anterior. Em razão de não termos tido um resultado positivo, acabamos sendo rotulados em razão daquilo que vem acontecendo nas últimas rodadas (...) Acho que a equipe, de um modo geral, tanto naquela quanto nessa partida, deu mostras de que é compromissada, que tem a intenção de retribuir aquilo que o torcedor fez mais uma vez hoje aqui, nos apoiando do primeiro ao último minuto, acreditando a todo instante. Eu acho que é isso que a equipe tem procurado buscar uma resposta a si própria e ao nosso torcedor", disse o treinador na coletiva de imprensa.

"Nós precisamos disso, de um pouquinho de confiança de cada um dos atletas para que possamos retomar aquele momento que a equipe já teve dentro do próprio campeonato. Eu acho que isso está acontecendo. A entrega em trabalhos e treinamentos tem sido fundamental e importante para tudo isso (...) E é isso que a gente espera que continuemos aí vivendo, uma melhora gradativa e na hora certa podem ter certeza que a gente vai dar um salto de qualidade", completou.

O treinador também falou sobre a importância do centroavante Jonathan Calleri em voltar a marcar. O argentino, que marcou de cabeça o gol que garantiu um ponto contra os cariocas neste domingo, não balançava as redes há 12 jogos.

"Hoje o Calleri volta acreditando, resolvendo os seus problemas, buscando soluções ele próprio, dando possibilidades a todos companheiros de poderem servi-lo. Eu acho que isso é um fato importante."

Questionado sobre a crise nos bastidores do clube, Dorival afirmou que busca blindar o elenco para que os problemas extracampo não afetam no dia dia dos treinamentos e nos jogos. Ele também comentou sobre oportunizar os garotos revelados em Cotia para que eles se desenvolvam e possam contribuir com o time principal.

"O momento que o clube vem vivendo e isso nós temos que procurar entender. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história do São Paulo Futebol Clube. Tudo o que tem acontecido no entorno e que nós temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento. É o que nós estamos procurando fazer (...) Ao mesmo tempo, queremos dar espaço para que os garotos da base ocupem seus lugares e possam se desenvolver da melhor forma."

Dorival ainda aproveitou para mandar um recado para a torcida são-paulina. O treinador garantiu que a regularidade da equipe será determinante para que a volta ao caminho das vitórias.

"A equipe vem num processo de evolução, vem melhorando (...) Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Os torcedores podem esperar que nós teremos coisas boas até o final do ano, tudo é paciência. Continuem apoiando, obrigado pelo apoio que deram e, podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para retribuir. Não vai demorar não, essa equipe vai alcançar uma regularidade e, com essa regularidade, resultados vão acontecer", finalizou.

Com o empate com o Flamengo, o São Paulo se mantém na 12ª posição na tabela, mas agora com 26 pontos.