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Em Londres

Sinner vence japonês e avança às quartas em Wimbledon

Italiano enfrentará Jan-Lennard Struff, número 74 do mundo, nas quartas de final.

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Estadão Conteúdo

Fernando Itokazu

Zero Hora

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