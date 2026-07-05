Sinner vence japonês e avança às quartas em Wimbledon

Sinner vibra com vaga nas quartas. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Líder do ranking e atual campeão, o italiano Jannik Sinner não teve dificuldades para eliminar o japonês Shintaro Mochizuki, 151º do mundo e vindo do qualifying, por 3 a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7-0) e 6/3, neste domingo em Wimbledon.

O rival de Sinner nas quartas de final será o alemão Jan-Lennard Struff, 74º do mundo, que passou pelo polonês Hubert Hurkacz após começar perdendo por 2 a 0. empatar o jogo e ver o rival abandonar a quadra. No final, as parciais foram de 3/6, 6/7 (5-7), 7/6 (7-2), 7/5, 4/2.

Na segunda-feira (6), as últimas duas quartas de final serão definidas nos confrontos entre Alex de Minaur (AUS) x Flavio Cobolli (ITA); Grigor Dimitrov (BUL) x Arthur Fery (GBR); Taylor Fritz (EUA) x Alexander Bublik (CAZ) e Jiří Lehečka (CZE) x Alexander Zverev (ALE).