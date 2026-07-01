Esportes

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Djokovic bate Tsitsipas e vai à terceira rodada de Wimbledon

Djokovic derrotou Tsitsipas por 3 sets a 0 e segue em busca do seu 25º título de Grand Slam.

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AFP

Zero Hora

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