Djokovic bate Tsitsipas e vai à terceira rodada de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, atual número 8 do mundo, venceu com autoridade o grego Stefanos Tsitsipas (87º) nesta quarta-feira (1º) e se classificou para a terceira rodada de Wimbledon.
Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em uma hora e 38 minutos.
Depois de uma estreia complicada na segunda-feira contra o chinês Wu Yibing, o sérvio de 39 anos se mostrou mais eficiente contra Tsitsipas.
'Nole' conseguiu uma quebra na única oportunidade que teve no primeiro set, quando o placar estava em 2-1, e repetiu a dose no momento decisivo da segunda parcial, no nono game.
Já o terceiro set foi claramente favorável ao sérvio, apesar de uma última tentativa de reação de Tsitsipas, que chegou a ter dois break points (15-40) quando Djkokovic sacava para fechar o jogo com 5-2 de vantagem.
Sete vezes campeão de Wimbledon e em busca de um histórico 25º título de Grand Slam, Novak Djokovic vai enfrentar na terceira rodada o francês Arthur Rinderknech (28º), que eliminou o estadunidense Martin Damm Jr por 3 a 0, parciais de 6/4, 7/6 (7-1) e 6/3.
Confira outros resultados da 2ª rodada:
- Rafael Jódar (ESP) 3/6, 6/3, 1/6, 6/3, 6/4 Pablo Carreño Busta (ESP)
- Shintaro Mochizuki (JAP) 6/2, 6/5 (7-5), 7/5 Ethan Quinn (EUA)
- Hubert Hurkacz (POL) 7/6 (10-8), 6/4, 6/4 Sebastian Ofner (AUT)
- Tommy Paul (EUA) 6/3, 7/6 (7-4), 6/2 Kwon Soon-woo (COR)
- Jan-Lennard Struf (ALE) 4/6, 7/6 (8-6), 7/6 (7-5), 6/7 (6-8), 7/6 (10-8) Brandon Nakashima (EUA)
- Daniil Medvedev (RUS) 3/6, 6/3, 7/5, 6/2 Danil Mérida (ESP)
- Félix Aiger-Aliassime (CAN) 7/6 (7-2), 6/3, 7/5 Dino Prižmić (CRO)
- Michael Zheng (EUA) 6/7 (4-7), 7/6 (10-8), 6/1, 6/4 Nicolás Mejía (COL)
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6/3, 6/0, 6/3 Fabián Marozsán (HUN)
- Márton Fucsovics (HUN) 6/7 (6-8), 6/4, 7/6 (7-4), 6/3 Learner Tien (EUA)
- Roman Safiulin (RUS) 6/0, 4/6, 6/3, 3/6, 7/6 (10-5) Botic Van de Zandschulp (HOL)
* AFP