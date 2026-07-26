Diniz exalta entrega do Corinthians em empate contra o Bahia: 'Time soube se superar'

O empate de 1 a 1 diante do Bahia na tarde deste domingo, em Salvador, foi comemorado como uma vitória pelo técnico Fernando Diniz. Para o treinador, o Corinthians se superou em campo e exaltou a entrega da equipe diante do rival.

"Não perdemos dois pontos, mas ganhamos um. Nossos jogadores tiveram uma entrega muito grande. Time soube se superar. Não foi um jogo bonito. Foi uma partida muito brigada. Mas empatamos com um time que tem investimentos, tudo em dia (salários), que tem um bom elenco. Jogamos contra um grande time", comentou o treinador corintiano.

O resultado fora de casa levou a equipe paulista aos 28 pontos e deixa o Corinthians na parte intermediária da tabela. Para Diniz, o time está no caminho certo. "Só para contextualizar, estamos quatro jogos sem perder", lembrou o treinador.

Ele elogiou ainda a equipe, o bom início e disse que o Corinthians soube jogar dentro de suas características. "O Bahia gosta da posse de bola, assim como nós. Controlaram bem a partida, mas não tiveram um grande protagonismo", afirmou.

O treinador ressaltou as condições em que o Corinthians conquistou o resultado. "Teve viagem, descanso e calor", afirmou. "Ficou tão evidenciado que a parte física pesou que jogamos melhor depois que começamos a mudar", completou Diniz.