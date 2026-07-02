Esportes

Em Porto Alegre
Notícia

Dez anos depois de ganhar medalha olímpica no Rio, maratonista Eliud Kipechoge volta ao Brasil

Queniano correrá uma das maratonas do projeto "Eliud's Running World" 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

João Praetzel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS