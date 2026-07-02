Dez anos depois de ganhar medalha olímpica no Rio, maratonista Eliud Kipechoge volta ao Brasil

Eliud Kipchoge virá à Porto Alegre nos próximos dias. @dsmfirmenichrunningteam / dsm-firmenich Running Team

Dez anos depois de conquistar a medalha olímpica de ouro no Rio de Janeiro, Eliud Kipchoge estará de volta ao Brasil nos próximos dias.

Em Porto Alegre, no dia 12, correrá a segunda das sete maratonas que fazem parte do projeto chamado "Eliud's Running World", quando correrá em todos os continentes do mundo.

Na manhã desta terça-feira (1º), enquanto repousava no sofá de sua casa no Quênia, conversou por 40 minutos com jornalistas do mundo e do Brasil. Um dos maiores corredores do mundo garantiu que quer viver a experiência brasileira por completo.

— Eu corri por 13 anos provas em grandes cidades com maratonas. Porto Alegre se destacou como uma das grandes da América do Sul. Quero estar perto dos fãs e ir a essas cidades menores para correr com eles. Pessoas que vêm me ver nas grandes cidades ou me acompanham pela televisão. Eu quero provar o churrasco brasileiro. Se eu não comer comida brasileira, não sinto que realmente visitei o país — disse em resposta à pergunta de Zero Hora.

Em meio a Copa do Mundo, Kipchoge declarou torcida ao Brasil. O queniano pode, inclusive, assistir uma das partidas da Seleção em solo gaúcho.

— Estou torcendo para várias seleções, mas o Brasil é, na verdade, a minha favorita no momento. Foi muito motivador ver lendas como o Ronaldinho acompanhando os jovens. É muito bom ver quem tem tanta história no esporte ali, observando a nova geração em campo e defendendo o país. Acho isso muito bacana, por isso estou torcendo pelo Brasil — disparou.