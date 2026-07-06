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"Desprezível", responde Mbappé após ser alvo de ataques racistas de senadora paraguaia

Mbappé reagiu às ofensas nas redes sociais, e a Federação Francesa de Futebol repudiou oficialmente os comentários da senadora.

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AFP

Zero Hora

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