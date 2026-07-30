"Desafio mais sublime da minha trajetória", afirma atriz que interpretará Daiane dos Santos

Daiane encerra uma apresentação na Olimpíada de Atenas, em 2004. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

A atriz Duda Santos foi escolhida para interpretar Daiane dos Santos na cinebiografia "A Menina Que Voa". O anúncio foi feito pela ex-ginasta, na quarta-feira (29), em sua conta no Instagram.

"Ver minha história ganhar vida no cinema com tanto carinho, dedicação e o talento de tantas mulheres, me emociona", escreveu Daiane, que foi campeã mundial de Ginástica Artística em 2003.

Duda tem 25 anos e faz novelas na Globo desde 2019. Ela já participou de Travessia (2022), do remake de Renascer (2024), da "A Nobreza do Amor" (2026). Nos cinemas, participou de "Pronto, Falei" (2022) e "Um Ano Inesquecível — Verão" (2022)".

"Viver a Daiane dos Santos no cinema é o maior privilégio e o desafio mais sublime da minha trajetória. É um presente que me atravessa e me transforma. Meu peito transborda gratidão por emprestar corpo, voz e alma a uma gigante que rompeu barreiras e acendeu tochas para gerações inteiras", escreveu a atriz em sua conta no Instagram.

Legado de Daiane

A ex-ginasta nasceu em Porto Alegre em 10 de fevereiro de 1983. Em 2003, conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em Mundial, mesma edição em que foi eternizada na história da ginástica artística através do movimento duplo twist carpado, homologado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) com o nome "Dos Santos".

No ano seguinte, nas Olimpíadas de Atenas 2004, além de terminar em quinto lugar no solo, exibiu um novo movimento, o duplo twist esticado, que recebeu o nome de "Dos Santos 2".

"A Menina Que Voa"

A cinebiografia é uma produção da Maria Farinha Filmes em coprodução com a Ashé Ventures (produtora baiana da atriz Viola Davis — vencedora do Emmy, Grammy, Oscar e Tony —, Julius Tennon e Mauricio Motta) e Globo Filmes.

A produção, que tem Flávia Vieira como idealizadora e assina o roteiro com Janaína Tokitaka, ainda não tem data marcada para estrear.

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