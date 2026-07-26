De virada, Brasil perde para a Turquia e fica com o vice da Liga das Nações feminina de vôlei

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Vargas foi o grande nome da Turquia na decisão. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Turquia, neste domingo (26), por 3 sets a 1. Assim, pela quinta vez em oito edições, ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações.

A partida teve parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21, e foi realizada em Macau, na China.

Com a vitória, as turcas comemoraram o bicampeonato, repetindo a conquista de 2023. As europeias ainda deram o troco pela derrota na disputa da medalha de bronze olímpica em Paris em 2024.

A partida

Ana Cristina foi o destaque do Brasil na Liga. Volleyball World / Divulgação

Sob o comando de Ana Cristina, que fez oito pontos, a seleção brasileira venceu o set inicial por 25 a 23, mesmo que as turcas tenham ameaçado uma reação na reta final. Kisy numa bola da saída de rede fechou a parcial.

No segundo set, o Brasil abriu frente e fez 6 a 3. Mas a Turquia, com Vargas e Kisal, que marcaram 10 e cinco pontos, respectivamente, acabou virando para 25 a 23.

O terceiro set iniciou de forma parecida com o anterior. A seleção brasileira liderou até 13/11, mas as turcas empatarem e viraram em 15/14. O máximo que o time de José Roberto Guimarães conseguiu foi igualar em 21/21, 23/23 e 24/24. Um bloqueio e um erro de Ana Cristina decretaram o 26 a 24 e a virada europeia.

A Turquia abriu grande vantagem no começou do quarto set e liderou em 9 a 3 e 13/7. O Brasil foi reagindo aos poucos, encostou em 17/18 e virou em 19/18. Mas as turcas seguiram forçando o saque e com potentes ataques de Vargas chegaram ao match point em 24/21 e na primeira oportunidade marcaram 25 a 21 e conquistaram o segundo título do torneio.

Destaques

Turcas conquistaram segundo título. Volleyball World / Divulgação

A dominicana nacionalizada turca Melissa Vargas terminou com 33 pontos, sendo 27 no ataque, três no bloqueio e três de saque.

Já as ponteiras Hande Baladin e Ílkin Aydin marcaram 19 e 15 pontos, respectivamente.

Com 20 pontos de ataque, três de bloqueio e dois de saque, a ponta Ana Cristina foi a melhor do Brasil, seguida pela oposta Rosamaria, que fez 19.

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