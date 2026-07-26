Esportes

Em Macau
Notícia

De virada, Brasil perde para a Turquia e fica com o vice da Liga das Nações feminina de vôlei

Seleção ficou com o vice-campeonato pela quinta vez em oito edições

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS