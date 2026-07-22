De olho no cenário nacional, clube da Serra investe R$ 30 milhões em estádio multiuso

Gramadense está na segunda divisão do Gauchão. Gabriel Bremstrop / Gramadense

Uma arena multiuso moderna, com gramado sintético certificado pela Fifa (selo Quality Pro), fruto de um investimento que já se aproxima de R$ 30 milhões. Esse será o novo estádio do Gramadense, clube da segunda divisão do futebol gaúcho, sediado na turística cidade de Gramado.

Conhecida pelo Festival de Cinema, parques temáticos e espetáculos de Páscoa e Natal, Gramado recebe turistas o ano todo. Só em 2025, foram 7,9 milhões de visitantes de 72 países diferentes. Em 2023, bateu recorde ao atingir 8 milhões.

Porém, um lado talvez pouco conhecido seja o clube da cidade, quase centenário e que sonha em alcançar a elite do futebol estadual. Criado em 1929, o Gramadense atuou por décadas no futebol amador, mas decidiu seguir o caminho da profissionalização em 2022.

A equipe está na final da Copa da Federação Gaúcha de Futebol e faz o jogo de volta nesta quinta-feira. Na ida, venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, como mandante em Porto Alegre. O campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Além disso, o Gramadense participa da Série A2 do Gauchão, que inicia em agosto.

A nova arena é a principal aposta para essa mudança de patamar. O espaço foi projetado como complexo multiuso, preparado tanto para jogos quanto para grandes eventos.

O campo contará com gramado sintético com selo Fifa Quality Pro, semelhante ao do estádio Nilton Santos, do Botafogo, pensado para suportar uso intensivo ao longo do ano.

Além de arquibancada coberta com capacidade para até 5 mil torcedores, o projeto inclui camarotes, áreas corporativas e espaços internos adaptáveis a diferentes tipos de eventos.

Desenvolvimento do clube

Desde a profissionalização, o clube construiu um modelo baseado no desenvolvimento local. Hoje, cerca de mil crianças participam de iniciativas gratuitas ligadas ao Gramadense, entre projetos sociais e categorias de base, com atividades realizadas em parceria com o poder público municipal.

Em pouco tempo, o clube passou a disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho e a se estruturar para voos mais altos. O novo estádio é visto como peça central nesse planejamento.