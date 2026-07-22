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De olho no cenário nacional, clube da Serra investe R$ 30 milhões em estádio multiuso

Equipe prepara arena com campo sintético padrão Fifa e estrutura voltada para grandes eventos

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Esther Fischborn

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