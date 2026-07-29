De Minaur vence Tsitsipas em Washington e vai enfrentar Cruz Hewitt

O tenista australiano Alex de Miñaur iniciou a defesa de seu título do ATP 500 de Washington nesta quarta-feira (29) com uma vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas, e com isso avançou para enfrentar na próxima rodada seu jovem compatriota Cruz Hewitt.
O jogador de 17 anos, filho do ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt, havia vencido sua partida de estreia em Washington na terça-feira ao superar o local Marcos Giron, conquistando assim a primeira vitória de sua carreira profissional.
De Minaur, atual número 6 do mundo, seguiu o mesmo caminho ao derrotar Tsitsipas (51º do ranking) por 6/4, 3/6 e 6/3, em uma partida que havia sido adiada na terça devido à chuva.
O australiano reverteu um retrospecto amplamente desfavorável contra o grego, que havia vencido 12 dos 13 confrontos anteriores entre eles, incluindo o duelo mais recente, no Masters 1000 de Miami, em março deste ano.
Desta vez, De Minaur, que fazia sua primeira aparição desde o casamento com a tenista britânica Katie Boulter, superou uma desvantagem inicial de 4 a 2 e venceu seis games consecutivos para fechar o primeiro set.
Tsitsipas conseguiu empatar mas De Minaur assumiu o controle do set decisivo ao quebrar o saque do adversário no quarto game.
Nas arquibancadas, quem acompanhava a partida era Lleyton Hewitt, mentor de De Minaur e pai de seu próximo oponente.
Atualmente na 612ª posição do ranking da ATP, Cruz Hewitt já havia mostrado ser uma ameaça ao derrotar Giron (85º) em sets diretos.
Feminino
No feminino, a atual campeã, a canadense Leylah Fernandez, foi eliminada na quarta-feira pela filipina Alexandra Eala.
A tenista asiática (28ª do ranking da WTA) superou Fernandez (34ª) com parciais de 6/2 e 7/6 (7-1), chegando às quartas de final pela quinta vez nesta temporada espetacular.
Tendo derrotado anteriormente Iga Świątek em Wimbledon, Eala enfrentará agora a ucraniana Elina Svitolina (segunda cabeça de chave) ou a uzbeque Polina Kudermetova.
* AFP