Cucurella cumpre promessa do título e faz tatuagem com o rosto de Luís de La Fuente

"As promessas são cumpridas", está foi a legenda que acompanhou a publicação de Marc Cucurella, prestes a realizar o compromisso firmado em caso de título da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 28, o lateral-esquerdo campeão do mundo anunciou estar realizando a tatuagem com o rosto do técnico Luís de la Fuente.

O defensor prometeu a homenagem às vésperas do Mundial. Em entrevista ao programa El Partidazo de COPE, respondeu a questão sobre o que faria caso a seleção espanhola conquistasse o título.

"Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luís de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde", disse o lateral.

A confirmação do local do desenho estava incerta. Mas horas depois da publicação afirmando estar no estúdio de tatuagem, o lateral mostrou o resultado com o rosto do treinador estampado na região posterior de seu braço, acima do cotovelo.

O reforço do Real Madrid ainda realizou outra promessa. Faltando dois dias para a final contra a Argentina, Cucurella afirmou que caso a Espanha levasse a taça ele se aposentaria da seleção.