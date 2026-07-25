Cruzeiro comunica cirurgia de Gabriel Pec após entrada forte de zagueiro do Internacional

O Cruzeiro informou que o atacante Gabriel Pec passou por cirurgia na manhã deste sábado devido à fratura na tíbia da perna esquerda, sofrida após uma entrada dura do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, na última quarta-feira. O lance ocorreu na vitória da equipe mineira por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

O procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte (MG), e conduzido pelos médicos do clube, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Rodrigo Vaz, além do ortopedista Gustavo Waldolato.

O Cruzeiro não divulgou um prazo exato para a recuperação do jogador, mas a expectativa é de que o período de afastamento seja entre três e quatro meses. Todo o processo de fisioterapia será acompanhado pelo departamento de saúde e performance do clube.

A lesão aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, justamente na estreia de Gabriel Pec com a camisa celeste. O atacante foi a principal contratação do Cruzeiro na janela de transferências do segundo semestre, após ser adquirido junto ao Los Angeles Galaxy, da MLS, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões). O jogador assinou contrato de cinco anos.