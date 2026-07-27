Crise na Itália: Maldini e Leonardo deixam cargos após veto a Pirlo

Maldini e Leonardo defendiam contratação de Pirlo como técnico. FIGC/Giuseppe Cacace / Divulgação/AFP

O clima na seleção da Itália segue turbulento na busca por um treinador que devolva a tetracampeã a uma Copa do Mundo. De acordo com a Sky Sports e o jornalista Fabrizio Romano, Paolo Maldini, diretor da Federação Italiana de Futebol (FIGC), e o consultor Leonardo, brasileiro e ex-dirigente do Milan e do PSG, deixaram seus cargos nesta segunda-feira (27), após apenas 16 dias de trabalho.

O motivo da saída seria o veto do presidente da FIGC, Giovanni Malagò, à contratação de Andrea Pirlo como novo técnico. Com isso, a Itália recorre agora a um “plano D”, depois de não conseguir acordo com Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e, agora, o ex-campeão mundial de 2006.

Maldini e Leonardo eram os encarregados de escolher o novo treinador após a demissão de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo em abril, depois da derrota para a Bósnia e Herzegovina na repescagem das Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo.

Polêmica com Pirlo

Apesar de ser ídolo nacional, Pirlo não é unanimidade como técnico. Em seis anos de carreira, seus principais títulos são Copa da Itália e Supercopa Italiana com a Juventus, na temporada 2020/21 — mesma em que terminou em quarto lugar no Campeonato Italiano, quebrando uma sequência de nove títulos seguidos do clube.

O impasse, entretanto, não teria sido apenas técnico. Pirlo mantém contrato publicitário com a casa de apostas russa Fonbet, fator que pesou contra sua contratação. Em postagem no Instagram, ele demonstrou contrariedade:

“Lamento que uma decisão baseada em critérios esportivos tenha se transformado em uma controvérsia pública na qual foram atribuídas intenções e ideias que não refletem minha personalidade”, manifestou.

Malagò afirmou que a escolha do novo treinador será anunciada “em breve”. Roberto Mancini, campeão da Euro 2020 com a Itália, aparece como nome forte para retornar ao comando, mas a saída de Maldini e Leonardo lança dúvidas sobre a rapidez do processo.

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