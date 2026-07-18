Esportes

Segue o líder

Criciúma bate Vila Nova em casa e abre distância na liderança da Série B

Time catarinense chega a 36 pontos e abre quatro pontos para concorrentes

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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