Corinthians sofre outra punição da Fifa e acumula quarto transfer ban em apenas dois meses

A lista de problemas enfrentados pela diretoria do Corinthians continua aumentando. Nesta terça-feira, 21, o clube alvinegro sofreu mais um transfer ban, o quarto em somente dois meses.

A nova punição foi dada pela Fifa, em razão de uma dívida de cerca de R$ 6,2 milhões da última parcela da contratação do meio-campista Charles, junto ao Midtjylland, da Dinamarca, em julho de 2024. A punição é válida por três janelas de transferências.

O Corinthians tinha combinado de pagar ao clube dinamarquês o valor de 1,6 milhão de euros, em três parcelas. A última parte acabou vencendo em março de 2025 e não foi quitada. Diante disso, o Corinthians sofreu penalidades pelo atraso, aumentando o valor da dívida.

Neste cenário, o Midtjylland acionou a Fifa. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas não obteve sucesso. Nesta terça, o novo transfer ban foi aplicado.

Duas das outras sanções ao Corinthians também foram realizadas pela Fifa. A primeira pelo atraso do clube no pagamento ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do venezuelano José Martínez.

O segundo bloqueio ocorreu pelo fato de o Corinthians não cumprir com o pagamento de multas disciplinares, envolvendo o Philadelphia Union, o Midtjylland e também o New York City-EUA. Este último time pela contratação por empréstimo do atacante Talles Magno.

O outro transfer ban da lista foi registrado pela CBF. A punição, válida por seis meses, se refere ao atraso no pagamento de uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).