Corinthians sofre novo transfer ban e fica mais distante de Wesley e Arthur

O Corinthians sofreu mais um transfer ban e voltou a sofrer com problemas extracampo. Desta vez a punição foi aplicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e impede o clube de registrar novos jogadores por seis meses. A sanção ocorreu após o atraso no pagamento da quinta parcela do acordo firmado na Câmara de Resolução de Disputas (CNRD).

Essa parcela teve vencimento na sexta-feira (17) e tem valor aproximado de R$ 8 milhões. O time paulista sofreu o terceiro transfer ban em apenas dois meses. Os outros dois foram movidos pela Fifa, um deles em razão da dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do venezuelano José Martínez, em agosto de 2024.

O segundo vindo da entidade máxima do futebol foi referente ao não pagamento de uma multa disciplinar de U$ 225 mil (aproximadamente R$ 1,1 milhão). A multa foi emitida por atraso nos compromissos financeiros nas contratações dos atletas Charles, Talles Magno e do próprio José Martínez.

Cabe ressaltar que o Corinthians atrasou parcelas do acordo com o CNRD em outras oportunidades. Nas duas primeiras prestações, a equipe pagou após a data de vencimento e sofreu um transfer ban logo após o não cumprimento do contrato. Mesmo após recorrer, a entidade manteve a medida.

Com vários problemas financeiros, a equipe do Parque São Jorge tinha negociações avançadas com o atacante Wesley, que pertence ao Al-Nassr, por empréstimo. O jovem revelado pelo clube aceitou a redução salarial, mas o acerto oficial ficou mais longe após nova punição.