Corinthians apresenta modelo alternativo para tentar renovar contrato de Memphis Depay

O Corinthians busca avançar nas negociações para renovar o contrato de Memphis Depay. Para tentar chegar a um acordo, o clube apresentou uma proposta que prevê, além do salário, alternativas comerciais que podem ampliar a remuneração do atacante e gerar novas receitas para a equipe.

O modelo em discussão inclui a possibilidade de criação de produtos, participação em eventos e ações de patrocínio envolvendo o jogador. A estratégia é utilizar essas iniciativas para aumentar os ganhos de Memphis a partir de receitas geradas em conjunto com o Corinthians.

"Há um desejo do clube e uma clareza do que o clube pode fazer. Ele recebeu a proposta, que inclui salário, mas também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados, eventos e patrocínio que se consiga em conjunto para compor um possível salário maior a partir de receitas que entrem para o Corinthians e para o Memphis", explicou Marcelo Paz.

De acordo com o dirigente, a proposta apresentada estabelece um formato diferente do contrato atual e foi elaborada considerando as possibilidades do clube. As partes ainda discutem os termos da renovação, que pode ter uma definição nos próximos dias.

"O clube colocou uma condição que é possível realizar. Um contrato bem diferente do que é o atual. Existe um debate na mesa. Pode ser que tenha um desfecho nos próximos dias, até domingo, até segunda, não sei", afirmou.