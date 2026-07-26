Corinthians acerta renovação de Memphis Depay até 2028, diz jornalista

O Corinthians acertou a renovação do holandês Memphis Depay até junho de 2028. A informação foi divulgada neste domingo, 26, pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transações do futebol internacional.

Segundo Romano, o atacante que disputou a Copa do Mundo 2026 concordou com todos os termos com o Corinthians sobre o novo contrato, que deve ser assinado nos próximos dias. O atual vínculo chega ao fim no dia 31 de julho.

O jogador já havia aceitado redução salarial para seguir no time do Parque São Jorge. Para tentar chegar a um acordo, o Corinthians apresentou uma proposta que prevê, além do salário, alternativas comerciais que podem ampliar a remuneração do atacante e gerar novas receitas para a equipe. O modelo em discussão inclui a possibilidade de criação de produtos, participação em eventos e ações de patrocínio envolvendo o jogador. A estratégia é utilizar essas iniciativas para aumentar os ganhos de Memphis a partir de receitas geradas em conjunto com o Corinthians.

Na última quinta-feira, antes da vitória por 3 a 0 sobre o Remo pelo Brasileirão, Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, afirmou que a renovação teria um desfecho até a próxima segunda-feira.

"Caso ele fique, é um novo modelo de contrato, bem diferente do anterior. Isso vem sendo discutido, o debate está na mesa, e acredito que possa ser resolvido até domingo ou segunda-feira. Quando digo isso, é para o sim ou para o não", comentou o dirigente em entrevista à SporTV.

Depois da disputa da Copa do Mundo, o jogador recebeu um período de férias e é aguardado para se reapresentar até a próxima quarta-feira. O técnico Fernando Diniz conta com o atleta para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, no Beira-Rio, no próximo domingo.