Copa do Mundo define os últimos semifinalistas

A Copa do Mundo de 2026 definirá neste sábado (11) as semifinais, depois das classificações de França e Espanha, e verá a despedida de pelo menos uma de suas grandes estrelas: Lionel Messi, Harry Kane ou Erling Haaland.

Pelo menos um dos três craques fará as malas ao fim da jornada, que começará com o duelo entre Noruega e Inglaterra em Miami (18h00 de Brasília) e terminará em Kansas City (22h00) com o confronto entre Argentina e Suíça.

Um dos dois centroavantes que tentam superar Messi e Kylian Mbappé na artilharia da Copa encerrará sua aventura nos Estados Unidos.

Haaland, autor de sete gols, e Kane, de seis, serão os protagonistas do primeiro jogo entre Noruega e Inglaterra em uma Copa do Mundo.

A seleção inglesa precisa de mais uma boa atuação de Kane e Jude Bellingham, autores, entre os dois, de 10 dos 11 gols da equipe. A defesa não mostra muita segurança, com a média de um gol sofrido por partida.

Além da ameaça nórdica, o técnico Thomas Tuchel sofre para encontrar um substituto para a lateral direita, depois da expulsão de Jarell Quansah no duelo das oitavas contra o México (3-2) e dos problemas físicos de Reece James.

- Desafio -

Do outro lado, Haaland considera a Inglaterra favorita. Alguns consideram uma demonstração de sinceridade, mas outros apontam um jogo psicológico.

A Noruega, que retornou a uma Copa do Mundo após uma ausência de 28 anos, já mostrou que tem força para seguir adiante: os europeus eliminaram o Brasil de Carlo Ancelotti por 2-1 nas oitavas de final.

Em sua primeira participação em Mundiais, Haaland, 25 anos, marcou dois gols para classificar seu país pela primeira vez às quartas de final.

"Fisicamente ele é uma máquina, uma fera. A finalização dele é do mais alto nível e, obviamente, o seu recorde de gols (62 em 54 partidas pela seleção) fala por si só", destacou Kane na sexta-feira.

Na outra partida de sábado, a Argentina entrará em campo depois de protagonizar uma virada antológica contra o Egito (3-2) de Mo Salah nas oitavas.

A 'Albiceleste', que tem sofrido muito mais do que se imaginava na defesa do título conquistado em 2022, conseguiu se recuperar de um 2-0 contra e de um pênalti desperdiçado por Messi quando o jogo estava 1-0.

"Talvez as pessoas que não o conhecem esperassem que, com 39 anos, ele não estivesse à altura, mas enquanto ele quiser, vai ser o melhor", afirmou o técnico argentino, Lionel Scaloni, sobre o camisa 10.

Os suíços esperam muitas dificuldades. "Você realmente precisa levar seus limites ao máximo se quiser vencer a Argentina", disse o capitão Granit Xhaka.

A Suíça, que não alcançava as quartas de final do Mundial há 72 anos, superou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas, apesar do desfalque por lesão de Johan Manzambi.

A joia de 20 anos também está fora da partida contra os argentinos.

Na sexta-feira, a Espanha derrotou a Bélgica por 2-1 em Los Angeles e avançou para as semifinais pela primeira vez desde 2010, quando conquistou o título na África do Sul.

Os espanhóis enfrentarão a França de Mbappé na semifinal de terça-feira em Dallas, uma partida que alguns consideram uma final antecipada.