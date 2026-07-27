Convide amigos e descubra quem entende mais de dupla Gre-Nal no Bolão de GZH

A participação no bolão é aberta a todos os usuários. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O futebol brasileiro está de volta após a pausa para a Copa do Mundo. E, depois da experiência do Bolão GZH no torneio de seleções, agora a brincadeira envolve Grêmio e Inter. O Bolão GZH Gre-Nal é uma plataforma integrada ao site e ao aplicativo que permite aos leitores palpitar nos jogos do Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

A participação é aberta a todos os usuários. Basta fazer login ou criar uma conta gratuita em GZH para registrar os palpites e disputar posições na classificação geral. Os assinantes, porém, contam com vantagens exclusivas.

Além de concorrer no ranking geral, os assinantes podem criar grupos próprios para desafiar amigos, familiares e colegas, além de participar de rankings especiais, como o "Troféu Guerrinha", que contará com a participação dos comunicadores Adroaldo Guerra Filho, Nani Chemello, Queki, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Kelly Matos, Rodrigo Adams e Lelê Bortholacci.

Quem ainda não é assinante também pode aproveitar a experiência. É possível ingressar em grupos criados por outros usuários e disputar a "Liga do Segue o Fio", com Cacau Corazza, César Cidade Dias, Vaguinha e Cristiano Munari.

Como funciona a pontuação

Cada palpite feito rende 20 pontos, cada acerto de vencedor (independentemente do placar) soma 120 pontos. E se acertar o placar exato, ganha 230 pontos.

Como participar

Para participar, basta acessar o Bolão GZH Gre-Nal pelo site ou aplicativo, fazer login e começar a dar seus palpites.

Como criar o seu grupo no Bolão

Entrar na aba "Comunidade" Clicar em "Criar um novo grupo" Incluir o "nome do grupo", escolher um "ícone do grupo" e "confirmar" Na aba "comunidade", você compartilha o "código do grupo" ou pode enviar o convite para seus amigos pelo WhatsApp

Com o Bolão GZH Gre-Nal, cada partida do Tricolor e do Colorado ganha um ingrediente extra de emoção. A cada rodada, os participantes acumulam pontos conforme o desempenho dos seus palpites e podem acompanhar sua colocação em tempo real.

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