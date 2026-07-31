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Projeto em discussão

Conmebol convoca reunião e pede informações à Fifa sobre plano polêmico: "Futebol em primeiro lugar"

Confederação adia posicionamento sobre proposta da Fifa e vai consultar associações para avaliar impactos do novo modelo.

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Estadão Conteúdo

Bruno Accorsi

Zero Hora

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