Brasil é campeão na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A seleção brasileira de conjunto conquistou a medalha de ouro no conjunto geral na etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Na soma das séries de cinco bolas e de três arcos e dois pares de maças, o Brasil obteve 56.050 pontos e assegurou o degrau mais alto do pódio.
O time de Duda Arakaki, Júlia Kurunczi, Mara Pauala Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pírcio e Sofia Pereira fez 28.050 na prova das cinco bolas, na sexta-feira, e neste sábado (11) anotou 28.000 na disputa mista de três acos e dois pares de maças.
A medalha de prata foi dividida por China e Espanha, que empataram na segunda colocação, com 55.850. As espanholas haviam terminado o primeiro dia com a mesma pontuação das brasileiras.
— O desempenho do nosso conjunto foi excelente. Conquistar a medalha de ouro no all around na última etapa de Copa do Mundo antes do Mundial demonstra que estamos cada dia mais preparadas e confiantes em busca do nosso objetivo principal, que é a vaga olímpica (Los Angeles-2028) antecipada — festejou a técnica Camila Ferezin.
Disputas individuais
Nas provas individuias, Bárbara Domingos está classificada para a final das maças. A paranaense recebeu a nota 28.100, garantindo a oitava colocação.
Bárbara conquistou a nota 27.800 na disputa do arco, e 26.650 na bola, terminanndo com a 12ª e 15ª posições, respectivamente.
Com 26.450 pontos na apresentação da fita, Bárbara Domingos totalizou 109.000 pontos na soma dos quatro aparelhos e terminou o individual geral em 10º lugar.
Já Geovanna Santos ficou com o 28º lugar no geral. Ela obteve 24.650 nas maças, 26.450 na fita, 27.250 no arco e 25.900 na bola.
A alemã Darja Varfolomeev conquistou a medalha de ouro no individual geral, ao somar 119.400 pontos. A prata e o bronze ficaram com as italianas Sofia Raffaeli, com 113.050, e Tara Dragas, com 112.700 pontos.