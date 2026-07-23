Confederação Brasileira de Basquete informa saída de técnica da seleção feminina

Anunciada em dezembro de 2024 como técnica da seleção brasileira feminina de basquete, a estadunidense Pokey Chatman não seguirá no comando da equipe.
O comunicado foi feito, nesta quinta-feira (23), pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). De acordo com a entidade, Léo Figueiró, atual assistente técnico, assumirá o cargo.
Pokey, de 57 anos, chegou ao Brasil respaldada por um grande currículo em equipes universitárias e da WNBA, nos Estados Unidos.
No período em que comandou a seleção, Chatman ficou com o vice-campeonato da AmericupW de 2025, perdendo para os EUA na final. E em março acabou fracassando em um dos objetivos, que era uma vaga para a Copa do Mundo, que acontecerá em setembro, na Alemanha.
Confira a nota da CBB
A Confederação Brasileira de Basketball informa que a partir desta data, 22 de julho, Pokey Chatman não é mais treinadora da Seleção Brasileira feminina.
A CBB agradece a Pokey pelo trabalho iniciado em 2024 e deseja toda a sorte na sequência da sua carreira profissional.
Léo Figueiró, então assistente técnico e coordenador técnico da base, assume como treinador principal da Seleção Brasileira feminina na sequência do ciclo olímpico, com dois compromissos pela frente em agosto: o Qualificatório Sul-Americano para a AmericupW 2027 e o Qualificatório Pré-Olímpico.