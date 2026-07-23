Esportes

Troca no comando
Notícia

Confederação Brasileira de Basquete informa saída de técnica da seleção feminina

Pokey Chatman deixa o comando após vice na AmericupW e eliminação do Brasil da Copa do Mundo feminina

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André Silva

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