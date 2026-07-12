'Complicamos a nossa vida hoje', diz Tuchel, apesar da vitória da Inglaterra

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, criticou sua equipe apesar da vitória tensa por 2 a 1 deste sábado (11) sobre a Noruega, que garantiu a classificação dos ingleses para as semifinais da Copa do Mundo de 2026: "Hoje nós complicamos muito a nossa vida".

A seleção inglesa precisou buscar a virada depois que os noruegueses abriram o placar, com dois gols do astro do Real Madrid Jude Bellingham. O segundo deles foi marcado logo no início da prorrogação, após a partida em Miami terminar empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar.

"O resultado é fantástico. Estar entre os quatro melhores é incrível, mas não estou satisfeito com o desempenho", declarou o treinador após o jogo.

"O comprometimento [dos jogadores] existe, mas a maneira como jogamos tornou as coisas muito difíceis para nós: fomos descuidados, jogamos de forma excessivamente cautelosa e não tivemos velocidade suficiente. Tivemos sorte hoje", analisou o técnico alemão.

Na próxima quarta-feira, a Inglaterra enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça, que acontece neste sábado em Kansas City.

"Precisamos melhorar. Agora é hora de comemorar e assimilar tudo. Temos três dias", concluiu Tuchel em sua entrevista para a televisão.