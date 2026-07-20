'Competimos como animais', afirma lateral espanhol Pedro Porro

O lateral-esquerdo espanhol Pedro Porro afirmou que os jogadores da 'Roja' competiram "como animais" desde a primeira partida até a final da Copa do Mundo, que terminou vitória sobre a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), em Nova Jersey.

"A verdade é que é espetáculo ver esta equipe competir, desde o primeiro minuto deste Mundial até o 125º minuto da prorrogação, nós competimos como animais", comentou o jogador do Tottenham, que começou a competição no banco contra Cabo Verde e despontou como um dos destaques da equipe.

"Você persegue um sonho desde pequeno, e a verdade é que hoje honrei as palavras que meu avô me disse: 'Traga o título para casa, filho'", disse Porro na zona mista.

"Estou muito impactado porque não consigo acreditar. Não quero imaginar como está a situação na Espanha agora", concluiu o lateral.