'Como uma vitória': apesar da eliminação, Cabo Verde festeja grande jogo contra Argentina

Aplausos, tambores e buzinas: a derrota de Cabo Verde para a Argentina na prorrogação foi celebrada na madrugada em Praia como se fosse uma vitória, embora tenha marcado o fim do sonho dos 'Tubarões Azuis' na Copa do Mundo.

O arquipélago africano, com pouco mais de 500 mil habitantes, já havia surpreendido ao chegar à fase de mata-mata em seu primeiro Mundial, após empatar com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita e terminar em segundo lugar no grupo, atrás dos espanhóis.

No primeiro jogo eliminatório de sua história, Cabo Verde levou a Argentina para a prorrogação antes de acabar perdendo por 3 a 2, em um confronto épico disputado na sexta-feira, em Miami.

"Perdemos o jogo, mas sentimos que conquistamos uma vitória porque jogamos de igual para igual com os campeões mundiais", disse o torcedor Adilson Soares à AFP.

"Cabo Verde foi magnífico", acrescentou ele com entusiasmo.

A trajetória da nação insular do Atlântico havia se tornado um dos contos de fadas desta Copa do Mundo, ao superar todas as expectativas.

Em Praia, as comemorações continuaram madrugada adentro, com vuvuzelas e música ao vivo ecoando pelas ruas.

"Cabo Verde deixa a Copa do Mundo de cabeça erguida", disse à AFP Pedro Ramos, um torcedor que visitou uma das áreas na capital onde moradores e turistas podiam assistir à partida ao vivo pela televisão.

"Chegamos muito perto de vencer a Argentina. Pudemos sonhar", acrescentou ele, satisfeito pelos 'Tubarões Azuis' terem feito os argentinos "suar".

- Até o último segundo -

A esmagadora maioria dos torcedores argentinos na Flórida ficou atônita quando Deroy Duarte marcou o gol de empate para os cabo-verdianos, levando a partida para a prorrogação.

Eles ficaram ainda mais surpresos quando Sidney Lopes Cabral acertou um lindo chute no ângulo para empatar a partida novamente, dez minutos depois de Lisandro Martínez ter colocado os sul-americanos à frente mais uma vez.

No entanto, um gol contra no segundo tempo da prorrogação de Diney Borges, pressionado pelo argentino Cristian Romero, decidiu a partida, com a Argentina avançando para enfrentar o Egito.

A resistência impressionante de Cabo Verde contra os campeões mundiais e o desfecho eletrizante da partida fizeram com que os torcedores sentissem que estavam testemunhando um momento especial.

"Parecia uma final", disse o diplomata Armando Lopes. "Quem poderia imaginar que Cabo Verde levaria a Argentina para a prorrogação em um jogo de Copa do Mundo?".

Antes da partida, o técnico de Cabo Verde, Bubista, procurou minimizar o drama do confronto: "Estamos tranquilos porque conquistamos nosso lugar aqui por mérito, e não há nada a temer ou com que se preocupar demais".

No entanto, reconheceu "a importância da partida que temos pela frente".

"É o jogo das nossas vidas, mas vamos desfrutar e dar o nosso melhor".

O povo de Cabo Verde certamente aprovou o desempenho de seus jogadores e sentiu orgulho da participação de sua seleção na Copa do Mundo.