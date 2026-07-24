Como fica o Philadelphia 76ers com a chegada de LeBron James

Time dos 76ers tem condições de brigar pelo título da NBA. CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O Philadelphia 76ers se tornou uma das favoritas a vencer a NBA na próxima temporada. A chegada de LeBron James foi a cereja do bolo de uma equipe que já era considerada forte pelas movimentações realizadas.

A equipe de 2025 tinha como quinteto titular Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Paul George e Kelly Oubre Jr. Dos cinco, os três primeiros seguiram e ganharam dois companheiro de altíssimo nível.

Jaylen Brown

Paul George foi envolvido em uma troca com o Boston Celtics em que os 76ers conseguiram Jaylen Brown, um dos melhores jogadores da última temporada — ficou em sexto na corrida para MVP.

Oubre Jr. deixou a franquia, mas não deixou saudades, pois LeBron James chega para o seu lugar. Mesmo com 41 anos, o astro ainda pode ajudar qualquer equipe na NBA.

— Ainda não acho eles o grande candidato ao título. Para mim, os Spurs são o favorito nesse momento, mas inegável que eles passam até os Knicks. Meu top 4 é: Spurs, Sixers, Thunder e Knicks — opina Leonardo Sasso, comentarista dos canais ESPN.

Estrela no futuro

Dessa forma, os 76ers agregaram ainda mais talento a um time considerado forte. Maxey é um dos melhores armadores da NBA. Edgecombe vai para seu segundo ano na Liga e tem tudo para ser uma estrela no futuro.

Embiid já foi MVP da NBA e é um dos melhores pivôs dos últimos anos. No entanto, as questões físicas pesam contra ele. A chegada dos reforços tira a responsabilidade de Embiid, que não precisará estar a todo momento em quadra.