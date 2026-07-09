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Comitê Olímpico do Brasil assumirá liderança da maior rede global de mulheres e esporte

Brasil sediará o Secretariado do Grupo de Trabalho Internacional sobre Mulheres e Esporte 

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