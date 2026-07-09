Comitê Olímpico do Brasil assumirá liderança da maior rede global de mulheres e esporte

Ler resumo

A delegação brasileira que estará no evento. Juliana Ávila / Divulgação/COB

A nona edição da Cúpula Global do International Working Group on Women and Sport (IWG) teve início, nesta quinta-feira (9), em Birmingham, na Inglaterra.

O chamado Grupo de Trabalho Internacional sobre Mulheres e Esporte é a maior rede global dedicada à promoção da igualdade de gênero no esporte e na atividade física.

O Brasil terá participação decisiva. já que o evento marca a passagem oficial de mandato para o Comitê Olímpico do Brasil (COB) sediar o Secretariado do IWG no ciclo 2026-2030.

— Assumir o Secretariado do IWG representa muito mais do que uma conquista institucional para o Comitê Olímpico do Brasil. É o reconhecimento de uma trajetória construída com método, investimento, presença e continuidade, mas também uma grande responsabilidade — comenta Yane Marques, vice-presidente do COB.

Segundo a medalhista de bronze olímpico em Londres-2012 no pentatlo, o objetivo brasileiro será ampliar a representação feminina no esporte.

— O Brasil recebe essa passagem de bastão com orgulho, respeito ao legado de quem já esteve neste posto e o compromisso de trabalhar ao lado da comunidade global para ampliar a participação, a representação e a liderança de mulheres e meninas no esporte.

Além de Yane Marques representam o Brasil no evento, Manoela Penna, Diretora de Comunicação, Cultura e Valores Olímpicos; Sebástian Pereira, gerente-executivo de Educação e Fomento; Gisele Oliveira, Soraya Nobre e Ana Carina Manta, da área Mulher no Esporte; Elisa Magaldi, da área de Eventos; Mariana Sá, da área de Comunicação do COB; e Iziane Marques, ex-atleta olímpica e secretária nacional de excelência esportiva do Ministério do Esporte, que representa o Governo Federal.

O que é o International Working Group on Women and Sport

Fundado em 1994, o IWG reúne governos, comitês olímpicos, federações e organizações esportivas de diferentes países com o objetivo de promover ambientes esportivos mais inclusivos e ampliar as oportunidades para mulheres no esporte.