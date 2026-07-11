Esportes

Em Osaka

Com reservas, Brasil é derrotado pelas Tailândia na Liga das Nações Feminina de Vôlei

Seleção já está classificada para a fase final do torneio

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Estadão Conteúdo

Assíria Florêncio

Zero Hora

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