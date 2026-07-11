Com reservas, Brasil é derrotado pelas Tailândia na Liga das Nações Feminina de Vôlei

Seleção atuou com time alternativo. CBV / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Tailândia na madrugada deste sábado (11), em partida válida pela Liga das Nações em Osaka, no Japão. A vitória das asiáticas foi por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17, em uma hora e 11 minutos de confronto.

O Brasil entrou em quadra com o time reserva e já classificado para a fase final. O jogo desta madrugada foi apenas 16 horas após a vitória obtida sobre a Polônia na sexta-feira.

José Roberto Guimarães começou com a levantadora Macris, a oposta Kisy, as ponteiras Rosamaria e Helena, as centrais Luzia e Lorena e a libero Natinha. Entram durante o jogo a libero Marcelle e a ponteira Maiara Basso.

O Brasil fez um primeiro set muito ruim. A parcial foi marcada por erros sucessivos da equipe. Com muita dificuldade, o set terminou com o placar de 25/15.

No segundo set, o resultado final não foi muito diferente. A parcial de 25/16, apesar de apenas um ponto maior, foi marcada por novo domínio das asiáticas.

O Brasil manteve vantagem até o 13º ponto do terceiro set, mas não resistiu a pressão da equipe tailandesa, que virou e anotou 25 a 17, conquistando sua terceira vitória em 11 rodadas.

Destaques

A oposta Kisy foi a maior pontuadora a seleção brasileira, com 11 acertos, um a mais que a central Lorena.

Na Tailândia, a central Thatdao Nuekjang marcou 15 pontos (nove no ataque, quatro no saque e dois no bloqueio), enquanto a oposta Pimpichaya Kokram contribuiu com 12.

Próximo jogo

O Brasil volta à quadra na madrugada de sábado para domingo (12), para enfrentar os Estados Unidos. A partida está marcada para começar à meia-noite.